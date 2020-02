Napoli Primavera, sconfitta di misura contro il Bologna: il report (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiFrattamaggiore (Na) – Nel match del sabato alle 13.00 il Napoli Primavera cercava conferme dopo la vittoria contro il Torino. A Frattamaggiore si presenta il Bologna, in crisi di risultati da un po’ di gare. Gli azzurri però si arrendono per 1-0 contro i felsinei, che si impongono con la rete di James. Di seguito il racconto della gara. Sono gli ospiti ad iniziare meglio, ma la migliore occasione la crea in realtà il Napoli. Palmieri crossa in mezzo e Zanon tutto solo spreca davanti a Molla. Due minuti dopo è James a trovare in area Cangiano, che stoppa a calcia ma colpisce un giocatore avversario. Alla mezzora è Palmieri a trovare lo spazio per calciare un diagonale, non trovando la porta di pochissimo. Nella ripresa ancora meglio il Bologna in avvio. Al 52esimo ci prova Mazza dai 25 metri, ma Idasiak è attento. Al 69esimo arriva il ... anteprima24

