Napoli, Mertens in bilico tra il rinnovo e le offerte di Inter, Chelsea e Monaco (Di domenica 2 febbraio 2020) Il futuro di Dries Mertens è ancora un'incognita. L'unica certezza al momento è che l'attaccante che finalmente è tornato a disposizione di Gattuso dopo un mese di stop, a fine stagione andrà in scadenza di contratto con il Napoli. Se gli azzurri hanno formulato un'offerta per il rinnovo, non mancano le proposte di mercato del calciatore che dal canto suo vorrebbe un contratto triennale. Monaco, Inter e Chelsea (con i Blues che hanno già tentato l'affondo a gennaio) fanno sul serio per il belga. fanpage

