Napoli femminile | 3-1 al San Marino e vetta riconquistata | il racconto

Napoli - aereo guasto : la squadra di pallanuoto femminile resta a terra - salta la gara : A Capodichino, passeggeri fatti scendere da un aereo prima del decollo per un guasto al velivolo. Tra questi, anche la squadra di pallanuoto femminile del Napoli Carpisa Yamamay, che avrebbe dovuto giocare a Catania quest'oggi. Dopo ore di attesa, il volo è stato cancellato e la squadra è rimasta a terra: trasferta saltata.Continua a leggere

Napoli - “Cinema al femminile tra Italia e Francia” con Francesca Comencini : Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Venti film per celebrare il talento e la creatività al femminile nel cinema Italiano e francese, con proiezioni e incontri con le registe: è “Cinema al femminile tra Italia e Francia”, la rassegna a cura di Antonella Di Nocera, direttrice del festival “Venezia a Napoli. Il cinema esteso” e il console di Francia a Napoli Laurent Burin des Roziers, in collaborazione con Parallelo 41. In programma ogni ...

“Cinema al femminile tra Italia e Francia”all’Institut Français Napoli : Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Venti film per celebrare il talento e la creatività al femminile nel cinema Italiano e francese, con proiezioni e incontri con le registe: è “Cinema al femminile tra Italia e Francia”, la rassegna a cura di Antonella Di Nocera, direttrice del festival “Venezia a Napoli. Il cinema esteso” e il console di Francia a Napoli Laurent Burin des Roziers, in collaborazione con Parallelo 41. In programma ogni lunedì ...

Napoli femminile - battuto 2-1 il Cesena : le azzurre tornano in vetta : Tempo di lettura: 1 minutoCasamarciano – Il Napoli Femminile torna in testa alla classifica della Serie B Femminile dopo aver battuto in rimonta il Castelvecchio Cesena per 2-1. Le azzurre approfittano dello scivolone del San Marino, sconfitto 1-0 dalla Lazio. Allo stadio comunale San Clemente di Casamarciano la gara per le partenopee comincia decisamente in salita. Al 16esimo infatti le bianconere passano in vantaggio con il rigore ...

Napoli - baby gang al femminile picchia una ragazzina nel centro commerciale : Un gruppo di ragazzine ha accerchiato e pestato una coetanea in un parco commerciale di Casoria, alle porte di Napoli. Ne dà notizia il consigliere campano dei Verdi, Francesco Emilio...

Napoli femminile - 2-0 al Vittorio Veneto : le azzurre tornano a vincere : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Il Napoli Femminile torna a vincere battendo con un 2-0 all’inglese le ragazze del Vittorio Veneto. Decisiva la nuova arrivata Beil con un gol ed un assist. Dopo la sconfitta contro il Ravenna le azzurre portano a casa una vittoria che scaccia via tutti i pensieri negativi degli ultimi giorni e che permetterà di preparare la gara contro il Cesena con più tranquillità. La formazione di Marino ...

La Roma Calcio Femminile pareggia 3-3 e strappa un punto al Napoli capolista : Roma – Dopo la sosta natalizia per la Roma Calcio Femminile è tempo di scendere nuovamente in campo, con l’obiettivo di riscattare un inizio di stagione decisamente deludente e mettere in cascina i punti necessari per abbandonare la zona rossa della classifica. Prima dell’anno piuttosto complicata per le giallorosse, che vanno a far visita alla capolista Napoli. Primo tempo scoppiettante, con le padrone di casa che partono ...

Napoli femminile - pari e spettacolo contro la Roma : finisce 3-3 : Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Napoli Femminile pareggia in casa contro la Roma nella prima gara del 2020 e mantiene il vantaggio di cinque punti sulla Lazio, terza in classifica. Il 3-1 di inizio ripresa non basta alle azzurre, che si fanno rimontare e raccolgo sono un pari. La squadra di casa passa in vantaggio al 18esimo, con Gelmetti che sigla la settima rete stagionale su assistenza di Tammik. Le giallorosse trovano il ...

La Roma Calcio Femminile batte il Napoli e vola agli ottavi di Coppa Italia : Roma – Nel weekend di sosta per la Serie B, le squadre del campionato cadetto scendono in campo per l’ultima decisiva giornata dei triangolari preliminari. Al Certosa la Roma Calcio Femminile riceve il Napoli, appaiato alle giallorosse a quota tre punti, per quello che quindi è vero e proprio spareggio. Partenopee con due risultati su tre grazie alla migliore differenza reti. Le padrone di casa partono col botto e passano in ...