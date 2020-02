Napoli, 60 anni di giornalismo nelle prefazioni di Ermanno Corsi (Di domenica 2 febbraio 2020) di Maridì Vicedomini “60 di giornalismo nelle prefazioni ai libri di Ermanno Corsi”(Compagnia dei trovatori), è il titolo dell’ultimo libro di Ermanno Corsi, icona del giornalismo italiano, presentato giorni fa all’Istituto di Cultura Meridionale, Napoli, Presieduto dall’Avvocato Gennaro Famiglietti, Console Onorario della Repubblica di Bulgaria, Coordinatore Nazionale della Federazione dei Consoli (Fe.n.co). in occasione del confronto-dibattito celebrativo del manifesto del ’97 “Qualità della Stampa al Sud: Informazione = Cultura?”. Il volume vuol essere un’antologia di scritti di personalità di rilievo nel dibattito storico, filosofico, sociologico, urbanistico, economico, di una Napoli che, negli anni a cavallo tra il precedente e l’attuale secolo, fu partecipe d’una vitalità intellettuale della quale poche tracce si rinvengono nel tempo presente ed offre molti spunti per la ... ildenaro

