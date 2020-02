Musicultura 2020, tra i 53 artisti c’è la campana Luna Palumbo (VIDEO) (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Nocera Superiore (Sa) – La cantautrice originaria di Nocera Superiore Luna Palumbo è tra i 53 artisti emergenti semifinalisti di Musicultura 2020, storico Festival della Canzone Popolare e d’Autore, giunto alla sua XXXI edizione. L’artista è inoltre l’unica proveniente da Salerno ad aver ottenuto il ticket per la nota rassegna musicale, superando una prima selezione di 1520 proposte provenienti da tutta Italia. Per Luna Palumbo, giunta alla fase delle Audizioni live, si aprono adesso le porte del Teatro Lauro Rossi di Macerata, dove la grintosa autrice punterà a convincere giuria e pubblico, per ottenere un posto tra i sedici finalisti di Musicultura. Festival che negli anni, ha visto trionfare artisti che hanno poi conquistato la ribalta nazionale, ... anteprima24

