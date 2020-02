Moscardelli, 40 anni e non sentirli: il calcio italiano festeggia il compleanno del ‘Barba’ (Di domenica 2 febbraio 2020) Reduce dalla vittoriosa trasferta di Cremona, il Pisa e i suoi tifosi sono pronti a far festa insieme a Davide Moscardelli. L'attaccante nato in Belgio, festeggia infatti il suo quarantesimo compleanno e una carriera che gli ha regalato grandi emozioni anche in un campionato duro come quello cadetto: "Ma io ancora mi diverto. Non solo la domenica quando ho la partita, ma anche durante la settimana". fanpage

