Morto Mattia Fiaschini, l'italiano disperso in Australia. Il corpo trovato sulle Blue Mountains (Di domenica 2 febbraio 2020) Mattia Fiaschini, il ragazzo italiano di 24 anni disperso da mercoledì sulle Blue Mountains in Australia, è Morto. Il corpo del giovane di Cesenatico è stato ritrovato alle 14.30 (ora locale) di domenica 2 febbraio. La tragica notizia è stata annunciata sul sito della polizia locale. «L'uomo, di 24 anni, è stato dichiarato disperso dopo essere andato a passeggiare nel bush vicino a Blackheath mercoledì 29 gennaio 2020. Verso le 14,30 (domenica 2 febbraio 2020), un gruppo di ricerca ha individuato un corpo vicino al Baltzer Lookout, vicino a Blackheath.È in corso un'operazione per recuperare il corpo. Sarà preparato un rapporto per il medico legale», si legge sul sito della Polizia del Nuovo Galles del Sud. ilmattino

