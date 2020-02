Montalbano al cinema, per la prima volta uscita evento per i nuovi episodi (Di domenica 2 febbraio 2020) Dopo L’amica geniale, Gomorra, The Young Pope e The New Pope finalmente la Rai ha deciso di calare il suo asso più prezioso perché Il Commissario Montalbano Arriva per la prima volta al cinema. Salvo Montalbano, interpretato ancora una volta da Luca Zingaretti è uno di famiglia, l’unico programma oltre al Festival di Sanremo che riesce ad avvicinare e spesso superare il 50% di share. Molti di noi ormai si sentono a casa tra le pareti del commissariato di Vigata, come tra i muretti a secco, sulla terra arsa e gli ulivi, nelle tonnare abbandonate, nei ristoranti sul mare e sulle terrazze con vista sul tramonto. Ora finalmente Montalbano dopo aver raccolto oltre un miliardo e duecento milioni di spettatori in vent’anni su Rai1, in attesa del grande evento televisivo della primavera 2020 arriverà quindi per la prima volta sul grande schermo sfidando i colossi del cinema e si prepara a ... giornalettismo

