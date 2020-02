Moggi e gli eccessi del tifo: Gattuso migliore di Ancelotti solo perché il Napoli ha battuto la Juve (Di domenica 2 febbraio 2020) Luciano Moggi si lancia oggi sulle pagine di Libero in un elogio del tifoso. Si dice ammirato per il loro attaccamento alla squadra anche se spesso si esagera con le altalene dei sentimenti. il loro entusiasmo per le vittorie della squadra del cuore li porta ad enfatizzare talvolta traguardi magari impossibili, a cullare sogni di gloria che spesso, non realizzandosi, trasformano l’entusiasmo del giorno prima in depressione del giorno dopo. Ma è proprio questa passione e queste polemiche che ha fatto entrare il tifo in ogni casa e “lo hanno reso lo sport più popolare, al punto da oscurare anche la politica traballante del nostro Paese” Ci sono però degli eccessi, sottolinea Moggi, come quelli usciti in questi giorni dopo Napoli-Juve Gattuso migliore di Ancelotti solo perché il Napoli ha battuto la Juve; Sarri, sconfitto al S.Paolo, è peggio di Allegri L'articolo Moggi e ... ilnapolista

