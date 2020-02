Miwa Energia ancora vittoriosa nel ricordo del Mamba (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa giornata del Palaparente si apre col doveroso, sentito, commovente omaggio a Kobe Bryant, una stella polare per chi ha la palla a spicchi nel sangue. Gli uomini di Coach Annechiarico hanno effettuato la fase di riscaldamento con la maglia gialloviola numero 24 in onore del cestista statuniteste tristemente assurto agli onori delle cronache. Parte forte la Miwa, con Taylor sugli scudi e il duo Rianna/Rusciano bravo a trasformare in punti tutta la mole di gioco sotto le plance. È evidente il divario tra le due compagini nel primo quarto, con coach Annecchiarico lesto a far partire con largo anticipo la girandola dei cambi. Il primo quarto si chiude sul 23-9. Un forte indizio sul risultato finale. Come il primo, più del primo, il secondo quarto svela quanto profondo il divario sia tra i due roster. Troppo forti i ragazzi in bluceleste, con Rianna in versione ... anteprima24

