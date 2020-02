Miriam Leone esagerata, il dettaglio piccante: dal body esce fuori… [FOTO] (Di domenica 2 febbraio 2020) Chioma rossa, occhi verdi e sguardo profondo. Miriam Leone continua a fare stragi di cuori perché, diciamocelo, è veramente una donna di cui innamorarsi. Raffinata e sensibile, Miriam possiede anche un lato sexy che l’ha resa il sogno erotico di molti fan. Mai volgare o esagerata, l’attrice ed ex Miss Italia ha una sensualità d’altri tempi. Quando si tratta di lei basta anche un solo dettaglio piccante per infiammare il web e il suo profilo da 1 milione di followers. Come in questo scatto: Miriam ha scattato un selfie di fronte allo specchio. Indossa solo un body nero aderente, che evidenzia le sue forme pazzesche e la silhouette provocante. Ma i fan hanno notato un dettaglio hot: il body lascia intravedere molto, compreso quel perizoma pronto a sbucare fuori… E via all’immaginazione! L'articolo Miriam Leone esagerata, il dettaglio piccante: dal ... velvetgossip

