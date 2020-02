Milan-Verona 1-1, i rossoneri rischiano anche di perderla. L’assenza di Ibra è pesantissima, le pagelle (Di domenica 2 febbraio 2020) Milan-Verona – Milan bloccato in casa dal Verona. I rossoneri non vanno oltre l’1-1 senza Ibrahimovic. Bel primo tempo a San Siro. Il Verona parte forte e crea qualche pericolo dalle parti di Donnarumma. Il Milan risponde colpo su colpo. Ma sono gli scaligeri a passare: al 13′ Zaccagni mette in mezzo un cross tagliato, letto male dalla difesa rossonera e Faraoni sorprende Theo Hernandez per il vantaggio ospite. La squadra di Pioli non ci sta e reagisce trovando il pareggio con un po’ di fortuna: la punizione di Calhanoglu viene deviata da Verre in barriera, è 1-1. Romagnoli ha sulla testa il pallone del sorpasso ma spedisce fuori. Nella ripresa è il Verona a premere. Prima Pessina e poi Zaccagni mettono i brividi a Donnarumma con due conclusioni che si stampano sul palo. Intorno al 68′ follia di Amrabat che entra con il piede a martello su Castillejo. ... calcioweb.eu

AntoVitiello : Milan in ritiro alla vigilia della sfida al Verona. Le immagini dei giocatori che arrivano in hotel @MilanNewsit… - AntoVitiello : Convocati #Milan per la sfida al Verona: assenti #Ibrahimovic #Kjaer #Krunic + Bennacer (squalifica) Prima convocaz… - GoalItalia : Anche un affaticamento a un polpaccio per Ibrahimovic, che dovrebbe saltare Milan-Verona ? -