Milan, senza Ibrahimovic non c'è partita: il Verona sfiora l'impresa a San Siro. Finisce 1-1 (Di domenica 2 febbraio 2020) Orfano di Ibrahimovic fermato dall’influenza, il Milan non va oltre il pari per 1-1 con il Verona che si porta in vantaggio, viene recuperato, colpisce due pali e Finisce in dieci. Insomma, ai punti sono addirittura gli scaligeri ad aver fatto di più contro i rossoneri che si sono presentati alla sf liberoquotidiano

AntoVitiello : Non è bastato il forcing finale, il #Milan frena la corsa: col #Verona è solo 1-1. Senza #Ibrahimovic manca un rife… - AndreaBricchi77 : Si doveva e si poteva vincere (pur rischiando), però senza #Ibra in campo questo #Milan ha pochi riferimenti, poche… - Gazzetta_it : +++C’è il Milan senza Ibra? Col Verona tocca alla strana coppia Rebic-Leao. [correzione] -