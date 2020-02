Milan, le parole di Robinson dopo il mancato approdo in rossonero (Di domenica 2 febbraio 2020) Sembrava a un passo dal vestire la maglia del Milan, ma alla fine è rimasto al Wigan Athletic: ecco il commento di Robinson Antonee Robinson si è affidato a Twitter per esprimere la propria posizione sul mancato trasferimento dal Wigan Athletic al Milan. Ecco le sue parole: «Sono stati due giorni pazzi, ma quel che è fatto è fatto. Niente poteva tirarmi su come Joe Williams che batte un corner e i ragazzi che vincono in casa del Leeds Ben fatto ragazzi!». Been a mad couple of days but whats done is done. Couldn’t get a better pick me up than @JoeWilliams0812 spooning in a corner and the boys winning away at Leeds, well played lads calcionews24

