Milan, Daniel Maldini: «L’esordio è stato un sogno, peccato per il risultato» (Di domenica 2 febbraio 2020) Daniel Maldini parla dopo il suo esordio con la maglia del Milan: ecco le parole del figlio dell’ex capitano rossonero Daniel Maldini ha fatto il suo esordio in Serie A con la maglia del Milan, continuando la dinastia. Ecco le sue parole a Milan TV. «Esordio? È stato un sogno, peccato per il risultato. La prossima speriamo di portare a casa i 3 punti. Era un obiettivo che mi ero prefissato, ora speriamo di andare avanti così. Verona? Squadra tosta, difficile da affrontare. Magari meritavamo i tre punti, però abbiamo portato a casa un pareggio. Papà? Mi tranquillizza». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Squawka : 1950s: Cesare Maldini 1960s: Cesare Maldini 1970s: — 1980s: Paolo Maldini 1990s: Paolo Maldini 2000s: Paolo Maldini… - OptaPaolo : 1 - Daniel #Maldini è il primo giocatore nato negli anni 2000 a giocare un match di Serie A con la maglia del… - SkySport : Daniel #Maldini, l'esordio in Serie A con il #Milan contro il Verona. VIDEO -