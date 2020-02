Migranti, Unhcr abbandona centro di transito a Tripoli. Le lettera dei richiedenti asilo: “Salvateci, viviamo tra abusi e trafficanti” (Di domenica 2 febbraio 2020) Il centro di gathering and departure (raggruppamento e partenza) di Tripoli gestito dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), dove i Migranti erano assistiti in attesa del trasferimento fuori dalla Libia, ha sospeso le operazioni per ragioni di sicurezza. “Come facciamo adesso? Non sappiamo dove andare. Se avremo modo di imbarcarci, ci imbarcheremo. Ma poi ci riportano indietro. Siamo bloccati qui”, racconta a ilfattoquotidiano.it un richiedente asilo dalla periferia di Tripoli. Jean-Paul Cavalieri, responsabile della missione dell’Unhcr in Libia, è stato chiaro: “Temiamo che l’intera area possa diventare un obiettivo militare, mettendo in pericolo la vita di rifugiati, richiedenti asilo e altri civili”. Ma proprio le richieste d’aiuto di quei Migranti rivolte all’organizzazione internazionale settimane prima sono rimaste ... ilfattoquotidiano

Noovyis : (Migranti, Unhcr abbandona centro di transito a Tripoli. Le lettera dei richiedenti asilo: “Salvateci, viviamo tra… - romi_andrio : RT @annalisacamilli: Le modifiche annunciate dal governo italiano sul Memorandum Italia-Libia erano irrisorie. Prevedevano il controllo dei… - Freccia72296377 : @matteosalvinimi Signore, saprebbe dirci quanti migranti siano morti in mare in questi primi due mesi? Se guardiamo… -