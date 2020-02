‘Mi ha messo le mani addosso…’: da Maria De Filippi la confessione choc, lei nega [FOTO] (Di domenica 2 febbraio 2020) La storia di Serena e Francesca Nel quarto appuntamento di C’è Posta per Te Serena ha chiamato la redazione per cercare di recuperare il rapporto con una delle sue tre figlie, Francesca. Quest’ultima ha deciso di rompere ogni contattato con lui da quando si è separata dal padre. Infatti la madre si è rifatta una nuova vita con un altro uomo senza dire nulla alle consanguinee e, per il senso di colpa ha iniziato a bere tentando pure il suicidio. Quando Francesca è venuta a conoscenza della verità ha messo il genitore di fronte ad un bivio: o le figlie o il compagno. Serena in studio ha fatto una rivelazione choc che ha lasciato interdetta anche la padrona di casa Maria De Filippi. Nello specifico ha riferito che Francesca le ha messo le mani addosso. (Continua dopo la FOTO) C’è Posta per Te C’è Posta per Te: le ragioni del litigio Nella quarta puntata di C’è ... kontrokultura

sscnapoli : ?? #Gattuso “La società mi ha messo a disposizione una squadra altamente competitiva, ora dobbiamo pedalare” ??… - chetempochefa : 'Mio padre mi ha chiesto scusa per avermi messo al mondo.' Ricondividiamo con forza le parole di #LilianaSegre, ch… - alessiiaaaa : Allora, cosa posso dirti? Hoseok style assolutamente, il tuo sound è davvero unico e mi ha messo davvero allegria a… -