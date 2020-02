Meteo NAPOLI: molte nubi e clima molto mite sino a martedì (Di domenica 2 febbraio 2020) Il Meteo su NAPOLI vedrà una diffusa copertura nuvolosa sia domenica che lunedì, ma senza fenomeni. Lo scenario per martedì vedrà ancora nuvole, per un impulso instabile a cui farà seguito l'ingresso d'aria più fredda che riporterà sole mercoledì, ma aria più frizzante. Domenica 2: coperto. Temperatura da 10°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1024 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 4 Km/h. Zero Termico: circa 2800 metri. Lunedì 3: coperto. Temperatura da 11°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud 9 Km/h. Zero Termico: circa 3400 metri. martedì 4: nuvoloso, molto ventoso a tratti. Temperatura da 9°C a 17°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 16 Km/h, raffiche 51 Km/h. Zero Termico: circa 2600 metri. Mercoledì 5: sereno, molto ventoso a tratti. ... meteogiornale

