Meteo, arriva l’irruzione polare: da lunedì neve anche a bassa quota (Di domenica 2 febbraio 2020) Prove d’inverno per la nostra penisola. Secondo le previsioni Meteo, per lunedì i venti polari sono pronti ad insediarsi in Italia, con neve a bassa quota. L’inverno ci riprova ad insediarsi nella penisola italiana. Dopo vari tentativi bloccati dall’immensa bolla anticiclonica, potrebbe esserci una nuova fase invernale già a partire da questo lunedì. Secondo gli … L'articolo Meteo, arriva l’irruzione polare: da lunedì neve anche a bassa quota proviene da www.inews24.it. inews24

fanpage : #2febbraio Arriva il freddo in tutta Italia - 3406765142Carlo : Previsioni meteo 2 febbraio: nubi sul Tirreno, sole su Adriatico. - lucaciceroni : Previsioni meteo 2 febbraio: nubi sul Tirreno, sole su Adriatico. -