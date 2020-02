Mercato Milan, beneficio alle casse per 80 milioni. Messaggio alla Uefa? (Di domenica 2 febbraio 2020) Il Milan ha operato un Mercato senza spese folli, liberandosi di ingaggi pesanti. Se Suso verrà riscattato dal Siviglia, i rossoneri metteranno a bilancio un saldo positivo di 80 milioni. Il Milan ha chiuso il Mercato invernale tenendo i conti sotto controllo e, anzi, risparmiando cifre importanti per dare fiato alle casse rossonere, sempre sotto la lente di ingrandimento della Uefa. alla corte di Pioli sono arrivati Ibrahimovic, Begovic, Kjaer, Saelemaekers e Laxalt, di rientro dal Torino. Si tratta di operazioni a costo zero (svincolati o prestiti) a eccezione del giovane belga, pagato 3,5 milioni. Di contro, sono stati ceduti Reina, Borini, Piatek, Suso e Rodriguez: la partenza del polacco ha già assicurato in cassa 28 milioni. Krzysztof Piatek Mercato Milan, le cifre Il quotidiano Tuttosport, oggi in edicola, passa in rassegna le operazioni concluse dalla coppia ... newsmondo

