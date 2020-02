Memorandum Italia-Libia, Bonino: “Il rinnovo è vergognoso e umanamente inaccettabile, sia sospeso” (Di domenica 2 febbraio 2020) Nel pomeriggio di oggi, 2 febbraio, data in cui è stato rinnovato il Memorandum Italia-Libia, gli esponenti di Radicali Italiani sono stati in presidio di fronte a Montecitorio per chiedere ai presidenti delle Camere e al Parlamento di portare in aula con urgenza il trattato e deliberarne la sospensione immediata. Sulle labbra dei partecipanti un bavaglio perché, come hanno detto, nonostante l’articolo 80 della Costituzione stabilisca che gli accordi internazionali di natura politica debbano passare per le Camere, questo non è avvenuto nel caso del Memorandum Italia-Libia. “Oggi il vergognoso rinnovo del Memorandum è divenuto realtà. Il nostro governo conferma la volontà di contribuire a far sì che migranti e rifugiati in fuga dalla Libia siano regolarmente intercettati e portati indietro dalla Guardia costiera del Paese in conflitto, dove sono esposti alla violazione costante di ... ilfattoquotidiano

amnestyitalia : Oggi il Memorandum d’intesa sulla migrazione tra Italia e Libia si rinnova per altri tre anni senza modifiche. Il g… - amnestyitalia : Rinnovo del Memorandum con la Libia: l’Italia si conferma complice - Agenzia_Ansa : Stop del Consiglio d'Europa al memorandum con la #Libia #ANSA -