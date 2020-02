Meghan Markle: seconda gravidanza e divorzio da Harry, l’amica svela (per sbaglio) il suo piano (Di domenica 2 febbraio 2020) Meghan Markle è di nuovo incinta? A riaccendere i gossip sulla possibile gravidanza della duchessa di Sussex è una delle sue migliori amiche: Misha Nonoo. La stilista e l’ex star di Hollywood sono molto amiche, un legame iniziato ai tempi di Suits e continuato anche quando Meghan ha sposato Harry, volando a Londra alla corte di Elisabetta. La designer è incinta del primo figlio dal marito Mikey Heiss, sposato a Roma in una cerimonia in cui era presente anche la Markle. Nel corso di un’intervista, come riporta il Daily Mail, Misha ha affermato che, ora che aspetta un figlio, il suo rapporto con Meghan è diventato ancora più bello. Il motivo? Le due possono scambiarsi tanti consigli sulla gravidanza e stanno entrambe vivendo un momento magico della loro vita. Le parole di Misha sono state interpretate immediatamente come una rivelazione. Da settimane infatti si parla di una ... dilei

