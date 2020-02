Matteo Renzi, c'è chi trama contro di lui dentro Italia Viva: "Tornatevene nel Pd" (Di domenica 2 febbraio 2020) "Se qualcuno vuole fare correnti, può tornare nel Pd". Matteo Renzi, dal palco dell'assemblea di Italia Viva a Roma, mette già nel mirino il "nemico interno". "Noi siamo un partito palindromo: diamo una mano al governo e ci accusano di fare polemica. In ogni modo, non vogliamo fare correnti. Se qual liberoquotidiano

gennaromigliore : Qui Cinecittà, al via la seconda giornata di Assemblea Nazionale. Ordine del giorno #BuonGoverno del Paese e organi… - fattoquotidiano : CHI SALE E CHI SCENDE Matteo Salvini nelle vesti di astro discendente e Matteo Renzi nel ruolo dell’irrilevante… - giornalettismo : Matteo #Renzi ha citato in tribunale @salvosottile per il suo tweet di solidarietà nei confronti di… -