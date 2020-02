Matteo Renzi annuncia il voto contrario di Italia Viva sulla prescrizione (Di domenica 2 febbraio 2020) “Al ministro Bonafede dico fermati finché sei in tempo perché in Parlamento votiamo contro la follia sulla prescrizione. Patti chiari amicizia lunga: non dite che non ve lo avevamo detto e senza di noi non avete i numeri al Senato e forse neanche alla Camera, rifletteteci bene. Non voto la barbarie sulla prescrizione, io voto civiltà”: Matteo Renzi nel discorso di chiusura dell’assemblea nazionale di Italia Viva ha annunciato il voto contrario di Italia Viva sulla prescrizione. Matteo Renzi annuncia il voto contrario di Italia Viva sulla prescrizione Italia Viva è pronta a votare in Parlamento il ddl Costa se sulla prescrizione non venisse prima approvato il lodo Annibali nel Milleproroghe, ha specificato Renzi: “Se qualcuno pensa che per lo status quo del governo rinunciamo a secoli di civiltà giuridica, si sbaglia”. Renzi ha anche annunciato che il 27 ... nextquotidiano

gennaromigliore : Qui Cinecittà, al via la seconda giornata di Assemblea Nazionale. Ordine del giorno #BuonGoverno del Paese e organi… - fattoquotidiano : CHI SALE E CHI SCENDE Matteo Salvini nelle vesti di astro discendente e Matteo Renzi nel ruolo dell’irrilevante… - giornalettismo : Matteo #Renzi ha citato in tribunale @salvosottile per il suo tweet di solidarietà nei confronti di… -