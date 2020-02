Mastella, il giorno delle dimissioni: al Comune si preparano le carte (LIVE) (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Ore 10.42. E’ il giorno delle dimissioni di Clemente Mastella. Ma come emerso già nella giornata di ieri, il sindaco non si recherà personalmente a palazzo Mosti per protocollare l’atto di dimissioni. Con ogni probabilità, sarà il responsabile del suo ufficio di gabinetto, Francarlo Iandolo, a raccogliere la lettera di dimissioni, recandosi presso la residenza del sindaco, a Pacevecchia. In questo momento, Iandolo è al Comune per preparare la documentazione utile a formalizzare il passo indietro del sindaco. Subito dopo, partirà in direzione di casa Mastella. L'articolo Mastella, il giorno delle dimissioni: al Comune si preparano le carte (LIVE) proviene da Anteprima24.it. anteprima24

worldernest : @carlo_taormina Ma lei un giorno è di centrodestra, un giorno 5 stelle, un giorno di destra È più volubile di Mastella ?? -