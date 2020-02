Martina Smeraldi a luci rosse su Instagram: la musa di Rocco Siffredi esagera [VIDEO] (Di domenica 2 febbraio 2020) Martina Smeraldi, vero nome Alessandra, è diventata una delle “muse” di Rocco Siffredi. La ragazza, appena 19enne, originaria di Cagliari, si è fatta strada nel mondo del gossip per alcune sue dichiarazioni decisamente forti circa la sua vita intima. Senza troppo imbarazzo ha infatti affermato di aver avuto dei rapporti completi all’età di 12 anni e di essersi imbattuta in diverse esperienze in età adolescenziale. (Continua dopo la foto) Chi è Martina Smeraldi musa di Rocco Siffredi Martina è iscritta all’università e frequenta la facoltà di Scienze dei Servizi Giuridici. Da qualche tempo ha intrapreso una carriera nel mondo dei film a luci rosse, una scelta che non ha mai rinnegato e alla quale è arrivata per sopperire, come da lei stessa raccontanto, al suo forte senso di esibizionismo. La sua decisione di diventare attrice di film per adulti ha creato una ... kontrokultura

