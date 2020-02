Marco Carta intervistato da Pierluigi Diaco lo avvisa: “Cerca di sottrarti a chi……” (Di domenica 2 febbraio 2020) Diaco mette in guardia Marco Carta e gli dice di sottrarsi agli eventi pubblici e televisivi che a tutti i costi vogliono sapere cose della sua vita intervistato da Pierluigi Diaco a Io e Te, programma giunto all’ultima puntata, Marco Carta ha parlato con il cuore, mostrando un suo lato inedito al pubblico. Il conduttore e l’artista sardo hanno parlato a lungo della carriera musicale di Carta e non hanno invece fatto alcun riferimento alla sua vita privata. Diaco non ha voluto mettere in primo piano la vita sentimentale e ai fatti di cronaca in cui Carta è stato coinvolto nel 2019. Allora era stato fermato per il furto di magliette alla Rinascente di Milano, ma è stato assolto con formula piena. Nel corso dell’intervista Diaco ha consigliato a Marco Carta di evitare tutti gli eventi in cui viene chiamato solo per parlare della sua vita. Per Diaco Marco deve solo parlare del suo ... kontrokultura

