Mara Venier, problema a Domenica In: “Devo gridare come una matta?” (Di domenica 2 febbraio 2020) Domenica In, inconveniente per Mara Venier in diretta: “Devo gridare come una matta?” Che Domenica In sarebbe per Mara Venier senza inconvenienti in diretta! Alle 13.25, appena terminata la puntata di Linea Verde, il programma di Rai1 che illustra l’agricoltura italiana e le sue eccellenze condotto da Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli, la Signora della Domenica è apparsa in diretta per il lancio della puntata di Domenica In prima dell’edizione delle 13.30 del Tg1, ma non si era accorta di essere in onda. Guardando alla sua sinistra ha detto ai suoi autori: “Ma devo gridare come una matta?”. Qualcuno ha avvertito in tempo Mara Venier a Domenica In di essere in onda, la conduttrice si è girata verso la telecamera e ha ricordato al pubblico l’appuntamento con una puntata ricca di ospiti in cui non mancherà lo spazio dedicato al Festival di ... lanostratv

