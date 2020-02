Mara Venier, malore prima della diretta, interviene il medico: "Ho rischiato di non rientrare" - (Di domenica 2 febbraio 2020) Novella Toloni La conduttrice ha spiegato in diretta di aver avuto un mancamento e di aver rischiato di non rientrare in studio. Il medico intervenuto le ha consentito però di riprendere l'intervista con Gianluca Grignani Domenica movimentata per Mara Venier che, come sempre, ha regalato grandi emozioni a ospiti e pubblico presenti nello studio di "Domenica In". La conduttrice, però, questa volta ha avuto un inatteso fuori programma. La Venier è stata, infatti, colpita da un malore mentre si trovava nel dietro le quinte della trasmissione. Un mancamento che ha costretto la produzione a chiedere l'intervento di un medico interno per valutare le condizioni della conduttrice. Nel pomeriggio domenicale di Rai Uno sono passati dallo studio di Mara Venier, tra gli altri, la cantante Iva Zanicchi e l'attrice Vanessa Incontrada, ma quando è stata la volta del cantautore Gianluca ... ilgiornale

