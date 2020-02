Mara Venier, malore a Domenica In durante la pausa pubblicitaria: «Stavo per svenire, è arrivato il medico» (Di domenica 2 febbraio 2020) Mara Venier sottotono a Domenica In. La conduttrice del programma Domenicale di Rai 1 ha iniziato la puntata visibilmente provata dall'influenza. Nel corso della puntata si è capito che... leggo

