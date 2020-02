Lunedì 3 febbraio: a Roma lo sciopero ATAC e il blocco dei veicoli euro 2 (Di domenica 2 febbraio 2020) Considerato il superamento dei livelli di PM10 rilevato dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall’Arpa Lazio, e la previsione di criticità prevista per domani, è stata disposta la limitazione della circolazione veicolare Lunedì 3 febbraio nella Ztl Fascia Verde. Nello specifico, oltre ai divieti già previsti dalla D.C.S. n. 4/2015, le misure stabilite dall’ordinanza hanno tenuto in considerazione la concomitanza dello sciopero da parte di una sigla sindacale, limitando il blocco obbligatorio della circolazione dalle ore 7.30 alle 20.30 per i seguenti veicoli: – Ciclomotori e Motoveicoli euro 0 ed euro 1 – Autoveicoli Benzina euro 2 Lo sciopero ATAC e lo stop ai veicoli a benzina euro 2 domani a Roma Inoltre, il provvedimento prevede che gli impianti termici sull’intero territorio comunale dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura ... nextquotidiano

FratellidItaIia : FdI, lunedì 3 febbraio Meloni inaugura a Roma la ‘National Conservatism Conference’, dal 4 viaggio negli Stati Unit… - LegaSalvini : ++ TOUR DI SALVINI IN TUTTA ITALIA: DOMANI A PALERMO ++ - RaiTre : Per i 150 anni di #RomaCapitale. In diretta dal Teatro dell'Opera di Roma con @AndreaBocelli e la #BandaInterforze,… -