L'Ultimo Saluto a Francesca Fantoni, La Ragazza Violentata e Strangolata dall'Amico (Di domenica 2 febbraio 2020) La comunità di Bedizzole potrà dare l'ultimo Saluto a Francesca Fantoni, la Ragazza trovata morta in un parco lunedì scorso. Nella giornata di oggi, domenica 2 febbraio, si terranno i funerali, nella Chiesa di Santo Stefano. Un corteo funebre, in partenza dalla Casa del Comitato in via Gavardina, accompagnerà la salma. Si prevede un'ampia partecipazione da parte dell'intera comunità del paese in provincia di Brescia. Infatti, la 39enne, soprannominata da tutti come "Kekka", era particolarmente conosciuta e amata. A seguito dell'allarme della sua comparsa, in tanti si erano attivati e resi disponibili per le ricerche. Dopo il ritrovamento del corpo, l'intero paese si era stretto attorno alla famiglia della vittima e aveva organizzato una fiaccolata di commemorazione. Nelle scorse ore, inoltre, c'è stata una svolta nelle indagini per la

