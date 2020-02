Lukaku da record, nessuno ha mai segnato 12 gol nelle prime 11 trasferte in Serie A (Di domenica 2 febbraio 2020) Romelu Lukaku sta diventando sempre più il leader dell'Inter: il numero 9 ha messo a segno una doppietta nella trasferta di Udine e ha permesso ai nerazzurri di riportarsi a -3 dalla Juventus. Con 16 gol in 22 partite in Serie A, l'ex Manchester United si è caricato la squadra sulle spalle in una serata che sembrava essere piuttosto difficile per la Beneamata. Secondo quanto riportato da Opta il centravanti belga ha messo a referto un altro record in questa sua prima annata interista: nessun giocatore era riuscito a segnare 12 gol nelle prime 11 trasferte in assoluto nel campionato di Serie A. fanpage

