Luigi Mario Favoloso: "Le foto dei lividi di Nina Moric, sono di una microliposuzione" - (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roberta Damiata Incontro scontro tra Luigi Mario Favoloso, sua madre e cinque cattivissime sfere. Viene attaccato da Luigi Nuzzi e da Alessandra Mussolini sulle presunte percosse date a Nina Moric, ma qualcosa non torna Madri contro figli, anche questo succede a “Live Non è la d’Urso” e i protagonisti sono Luigi Mario Favoloso, l’ex fidanzato di Nina Moric, sparito per oltre un mese e ricomparso la scorsa settimana per un’intervista a “Live non è la d’Urso” e sua mamma, accusata da Luigi Mario di aver detto una bugia e per questo motivo deciso da non parlarci più. Ma questa sera c’è il loro faccia a faccia per chiarire dei punti oscuri sulla sua sparizioni e su un comportamento della mamma che in diretta a Federica Panicucci aveva detto di aver ricevuto una mail di Luigi Mario proprio in quel momento, quando invece lo aveva ricevuto due giorni prima. Prima di questo però, ... ilgiornale

infoitcultura : Live Non è la d’Urso ospiti 2 febbraio 2020: il ritorno di Luigi Mario Favoloso - Italia_Notizie : Luigi Mario Favoloso: 'Le foto dei lividi di Nina Moric, sono di una microliposuzione' - Carmine94730612 : RT @Snupina92: VA ' A FARE ART ATTACK Luigi Mario Favoloso a Gianluigi Nuzzi 02.02.2020 IO C ERO. #nonel… -