Londra: uomo accoltella passanti, torna l’incubo terrorismo (Di domenica 2 febbraio 2020) l’incubo terrorismo torna a occupare le cronache: a Londra un uomo ha accoltellato alcuni passanti e la polizia avrebbe aperto un’indagine per terrorismo. Lo rivelano fonti locali e internazionali, mentre sui social si moltiplicano i video relativi all’intervento delle forze dell’ordine nel luogo dell’assalto. accoltella i passanti: ipotesi terrorismo L’ipotesi terrorismo si farebbe concreta tra le piste al vaglio della polizia: l’accoltellamento di alcuni passanti, ad opera di un uomo che testimoni riferiscono avere anche un giubbotto esplosivo, potrebbe ricondursi alla matrice jihadista. Non è ancora certo il numero dei feriti e quali siano le esatte condizioni, e Scotland Yard non ha dato alcuna conferma su questi dati. Secondo quanto emerso, l’assalitore sarebbe stato ucciso dalla polizia ma non è chiaro se indossasse effettivamente un gilet con esplosivo. Teatro dei ... thesocialpost

