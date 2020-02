Londra, accoltella due passanti poi viene ucciso dalla polizia. Polizia: “Terrorismo”. Testimoni: “Forse indossava gilet esplosivo” (Di domenica 2 febbraio 2020) Ha accoltellato due persone per strada, ferendole, poi è stato ucciso dalla Polizia intorno alle 14 (ora locale, le 15 in Italia). Una delle persone colpite è in gravi condizioni. Quello che è avvenuto oggi nell’affollata Streatham High Road, a sud di Londra, è un attentato di matrice “terroristica”, ha dichiarato Scotland Yard poco dopo l’attacco, che avanza l’ipotesi della pista islamista. Su Twitter circolano decine di video postati da testimoni che hanno assistito all’attacco, in cui si vedono persone a terra, assistite da altri passanti, e la Polizia che apre il fuoco contro l’autore dell’attacco. Indossava qualcosa di simile a un gilet-bomba: lo stesso era capitato a fine 2019, quando l’ex detenuto jihadista Usman Khan – indossando un giubbotto esplosivo poi rivelatosi finto – aveva compiuto un attacco nell’area di London Bridge uccidendo ... ilfattoquotidiano

