‘Lo stai molestando…’: Barbara D’Urso nei guai, ecco il Video che la ‘incastra’ (Di domenica 2 febbraio 2020) La conduttrice televisiva si scatena con Danny Dosio Continua il grande successo di Barbara D’Urso. La conduttrice, infatti, ogni settimana va in onda con ben tre trasmissione e tutte portano grandi ascolti alla rete Mediaset. Oltre ai dati Auditel televisivi, Carmelita è anche molto seguita sui social dove conta circa più di due milioni di follower. Su Instagram condivide foto e Video che ritraggono sia nel quotidiano ma anche all’interno degli studi di Cologno Monzese. E proprio nel suo camerino che Barbara si è scatenata in una simpatico balletto insieme al suo amico Denny Dosio. In tanti hanno apprezzato il siparietto mentre altri si sono letteralmente scagli contro di lei. Barbara D’Urso offesa sui social Barbara D’Urso sui social ama condividere scatti e Video che la ritraggono insieme ai suoi ospiti e non. In questo caso, Lady Cologno, poche ore fa ha ... kontrokultura

tritacibo : RT @SokolAndrea: Le dimostrazioni scientifiche sono belle perché i vari passaggi rappresentano un po’ la vita Devi ricordarti da dove parti… - SokolAndrea : Le dimostrazioni scientifiche sono belle perché i vari passaggi rappresentano un po’ la vita Devi ricordarti da dov… - KontroKulturaa : 'Lo stai molestando...': Barbara D'Urso nei guai, ecco il Video che la 'incastra' - -