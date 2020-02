Lo Spallanzani segna il primo punto contro il coronavirus: isolato il virus, successo della ricerca italiana (Di domenica 2 febbraio 2020) I toni utilizzati dal ministro Roberto Speranza sono quelli trionfali di chi è alla guida del dicastero del Paese che ha segnato il primo, significativo punto nella battaglia contro il coronavirus: «Aver isolato virus – ha detto Speranza – significa molte opportunità di poterlo studiare, capire e verificare meglio cosa si può fare per bloccare la diffusione». Un successo quello ottenuto dai medici dell’Istituto Lazzaro Spallanzani per le malattie infettive: nell’ospedale romano, il 29 gennaio, sono arrivati i primi due pazienti contagiati che si sono trovati a transitare all’interno del territorio italiano. Grazie a questo episodio scatenante, si è messa in piedi quella macchina di ricerca che ha portato a isolare virus 2019-nCoV e a dare una speranza all’intera comunità internazionale in merito alla cura contro il coronavirus. LEGGI ANCHE > Questo ... giornalettismo

