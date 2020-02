Lo Spallanzani isola il coronavirus "Si aprono spazi per cure" (Di domenica 2 febbraio 2020) Rosa Scognamiglio isolata una sequenza del coronavirus nei laboratori dell'ospedale Spallanzani di Roma. Nei prossimi giorni sarà a disposizione della comunità scientifica internazionale “Abbiamo isolato il virus”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso di una conferenza stampa all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, dove sono tenuti in stretta osservazione i due turisti cinesi contagiati dal coronavirus. "Aver isolato il virus significa molte opportunità di poterlo studiare, capire e verificare meglio cosa si può fare per bloccare la diffusione - afferma Speranza - Sarà messo a disposizione di tutta la comunità internazionale. Ora sarà più facile trattarlo”. La sequenza parziale del virus, denominato 2019-nCoV/Italy-INMI1, isolato all'interno dei laboratori del presidio ospedialiero romano per le malattie infettive, è già stata registrata nel ... ilgiornale

