LIVE Udinese-Inter 0-2, Serie A calcio in DIRETTA: la doppietta di Lukaku firma la vittoria dei nerazzurri. Pagelle e highlights (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93′ Fine della partita, Udinese-Inter 0-2. 92′ Partita che oramai si avvia alla sua naturale conclusione. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 88′ Bel tiro al volo di Lasagna che sfiora il secondo palo. 86′ Moses fuori e dentro D’Ambrosio per l’Inter. 84′ Esce Fofana ed entra Teodorczyk nell’Udinese. 82′ Lasagna porta via il pallone a Skriniar ma non riesce a trovare la porta dopo 60 metri di corsa. 80′ De Paul ci prova da fuori area, pallone fuori di poco. 78′ Brozovic per Young che tira a giro sul secondo palo, pallone alto sopra la traversa. 77′ Fuori Nuytinck e dentro Jajalo per l’Udinese. 76′ Fuori Sema e dentro Zeegelaar per l’Udinese. 74′ Gooooooooooooooooooooool, Lukakuuuuuuuuuuuuuuuuu, pallone in rete, spiazzato Musso, ... oasport

