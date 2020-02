LIVE Trieste-Dinamo Sassari 53-64, Serie A basket in DIRETTA: +11 Banco di Sardegna prima degli ultimi 10 minuti (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62-70 Justice chiude un contropiede dopo una persa del Banco, potrebbe ancora non essere finita, ci crede il pubblico di Trieste. 60-70 Jones appoggia al tabellone il -10 e arriva a 10 punti. Secondo fallo di squadra nel quarto quarto per il Banco, il quarto personale per Marco Spissu, rimessa Allianz. 58-70 TRIPLA di Stefano Gentile, la tripla della partita della Dinamo Sassari, ora è di nuovo doppio vantaggio per i biancoblù di Pozzecco. 58-67 2/2 per l’ex Varese. Coleby commette fallo su Cervi e lo manda in lunetta. Time out Allianz Trieste, la Dinamo sembra in totale controllo del risultato. 56-67 JERRELS DA TRE dopo un doppio rimbalzo offensivo sassarese. 56-64 TRIPLA DI HICKMAN, -8 Trieste. INIZIA L’ULTIMO QUARTO ALL’ALLIANZ DOME! 53-64 SCHIACCIATA di Jones in chiusura del terzo quarto, +11 Banco prima degli ultimi ... oasport

