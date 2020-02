LIVE Super Bowl 2020, San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs in DIRETTA: si inizia a Miami! 49ers all’attacco (Di lunedì 3 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14’54” Pallone in mano ai Kansas sulla linea dei 25 yards. Mahomes ora deve iniziare a lavorare con i suoi compagni, in campo l’attacco dei Chiefs. 00.40 CALCIO D’INIZIO! INCOMINCIA IL Super Bowl 2020! 00.39 Siamo pronti per partire. SHOWTIME. <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f4fa.png" alt=" oasport

Sport_Mediaset : Tutto pronto per il grande evento di stasera! Il #SuperBowl2020 sarà in diretta da mezzanotte su CANALE 20 e Sito/… - davids7683 : RT @matgand77: Pronti a raccontare il Super Bowl #nfldaznitaly @DAZN_IT. Live alle 23.55 @RobertoGotta @Rob_Marchesi - zazoomnews : LIVE Super Bowl 2020 San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs in DIRETTA: si inizia a Miami! Chi sarà il Re d’America… -