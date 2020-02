LIVE Super Bowl 2020, San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs in DIRETTA: battaglia rovente, lo show che ferma l’America (Di lunedì 3 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.46 Un altro pilastro del Super Bowl è l’Half Time Show, ovvero il concerto di metà partita. Sarà uno show assolutamente da non perdere, sul palco saliranno sue icone della musica internazionale: Shakira e Jennifer Lopez! Lo vivremo insieme mentre le due squadre saranno rientrate negli spogliatoi. 23.45 Prima del match verrà cantato l’Inno Statunitense. L’interprete scelta per uno dei momenti più sentiti della serata è Demi Lovato, apprezzatissima dal pubblico giovane e ritornata sulla cresta dell’onda dopo un periodo molto complicato. Eccola mentre arriva allo Stadio. Faltam 15 minutos para o início do Super Bowl. Continuem usando #DemiXSuperBowl https://t.co/WXAvRVSV4N — Portal Lovato (@portallovato) February 2, 2020 23.44 Questa non è soltanto una partita di football americano, è un evento che ferma ... oasport

Sport_Mediaset : Tutto pronto per il grande evento di stasera! Il #SuperBowl2020 sarà in diretta da mezzanotte su CANALE 20 e Sito/… - sportli26181512 : Super Bowl, il risultato in diretta LIVE di San Francisco 49ers Kansas City Chiefs: Si gioca a Miami la 54^ edizion… - matgand77 : Pronti a raccontare il Super Bowl #nfldaznitaly @DAZN_IT. Live alle 23.55 @RobertoGotta @Rob_Marchesi -