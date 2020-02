LIVE Super Bowl 2020, San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs in DIRETTA: 3-0, Gould segna il field goal (Di lunedì 3 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5’58” Arriva un incompleto di Mahomes ma c’è un flag, vediamo cosa deciderà l’arbitro. 6’45” Ancora una bella magia di Mahomes, serve sempre Hill che viene placcato ma non cade: 2nd & 2. 7’08” Arriva il primo down della partita per i Chiefs. 7’38” Bravissimo Mahomes a crearsi uno spazio e a passare per Hill, nove yards guadagnate: 2nd & 1. 7’57” Si riparte dalle 25 della metà campo dei Chiefs. Mahomes deve riscattare le pessime giocate precedenti. 00.55 Ora si invertiranno le squadre. I Chiefs saranno in attacco, 49ers in difesa. 00.53 VIDEO Il field goal di Robbie Gould. San Francisco 49ers-Kansas Citys Chiefs 3-0. Good as Gould.@49ers are on the board first with a 38-yard FG. #GoNiners <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f4fa.png" ... oasport

Sport_Mediaset : Tutto pronto per il grande evento di stasera! Il #SuperBowl2020 sarà in diretta da mezzanotte su CANALE 20 e Sito/… - Nanoalto : RT @matgand77: Pronti a raccontare il Super Bowl #nfldaznitaly @DAZN_IT. Live alle 23.55 @RobertoGotta @Rob_Marchesi - MatteoFerrian : RT @matgand77: Pronti a raccontare il Super Bowl #nfldaznitaly @DAZN_IT. Live alle 23.55 @RobertoGotta @Rob_Marchesi -