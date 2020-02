LIVE Sport, DIRETTA 2 febbraio: sport invernali protagonisti, finale degli Aus Open e tanto calcio (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, domenica 2 febbraio 2020: oltre al corposo programma degli sport invernali con lo sci alpino in prima fila che si dividerà tra Rosa Khutor per quanto riguarda il Circo Bianco al femminile e Garmisch per gli uomini, spicca la finale degli Australian Open di tennis tra Novak Djokovic e Dominic Thiem, ma sarà protagonista anche il Sei Nazioni di rugby femminile con l’Italia che se la vedrà contro il Galles per provare a mettere alle spalle lo 0-42 subito dai colleghi maschi. Come ogni domenica che si rispetti vivremo tantissimi sport di squadra. La Serie A sarà di scena con i match della 22a giornata, ma non andranno dimenticati anche basket e volley con la finale della Coppa Italia femminile, come sempre grandi protagonisti. ... oasport

