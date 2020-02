LIVE Sport, DIRETTA 2 febbraio: Djokovic conquista gli Australian Open per l’ottava volta, le azzurre vincono nel Sei Nazioni all’esordio (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.45 SALTO CON GLI SCI FEMMINILE – Chiara Hoelzl completa il weekend perfetto, aggiudicandosi la seconda vittoria consecutiva ad Oberstdorf (Germania) e portandosi nuovamente in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2020 di salto con gli sci femminile. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 16.30 RUGBY FEMMINILE – L’Italia passa in Galles per 15-19 nella prima giornata del Sei Nazioni 2020 di rugby femminile e mette il primo tassello verso la rincorsa al podio passando in casa della selezione che lo scorso anno aveva costretto le azzurre al pari a Lecce. Decisive le mete di Bettoni nel primo tempo, e Magatti e Stefan nella ripresa. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 14.45 SCI ALPINO – Il francese Alexis Pinturault ha vinto il gigante di Garmisch davanti allo svizzero Loic Meillard ed è balzato al ... oasport

Sport_Mediaset : Tutto pronto per il grande evento di stasera! Il #SuperBowl2020 sarà in diretta da mezzanotte su CANALE 20 e Sito/… - SkySport : #Eriksen all’Inter, visite mediche a Milano: la giornata di oggi LIVE - TrendardNews : Sport news: LIVE Galles-Italia 10-19 rugby femminile, Sei Nazioni 2020 in DIRETTA: Stefan fa volare le azzurre!… -