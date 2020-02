LIVE Sport, DIRETTA 2 febbraio: Djokovic conquista gli Australian Open, le azzurre vincono nel Sei Nazioni. I convocati di Franco Smith (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.33 RUGBY A 15 – Il CT Franco Smith ha diramato le convocazioni per il raduno dell’Italia del rugby in programma a Parigi, in vista della seconda giornata del Sei Nazioni 2020: oltre ai convocati di Cardiff rimpinguano il numero degli azzurri e lo portano a 30, Giulio Bisegni, Jimmy Tuivaiti e Federico Ruzza. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 19.44 VOLLEY FEMMINILE – Conegliano ha conquistato la Coppa Italia 2020 di volley femminile, le Pantere hanno sconfitto Busto Arsizio con un netto 3-0 (25-20; 25-18; 25-16) nella finale andata in scena al PalaYamamay di Busto Arsizio e hanno così alzato al cielo il trofeo per la seconda volta nella storia dopo l’apoteosi del 2017. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 19.17 TENNIS – Si avvicina il momento della Fed Cup 2020 per l’Italia del tennis, ... oasport

