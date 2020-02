LIVE Sport, DIRETTA 2 febbraio: Brignone-Goggia, magica doppietta a Rosa Khutor, Thiem in vantaggio contro Djokovic a Melbourne (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.17 TENNIS – Dominic Thiem si aggiudica anche il terzo set nella finale degli Australian Open 2020 di tennis contro il n.2 del ranking Novak Djokovic. 6-2 lo score in favore dell’austriaco. 12.15 CICLOCROSS – Il figlio d’arte Thibau Nys domina, come da pronostico, il campionato del Mondo di ciclocross di Dubendorf riservato alla categoria uomini juniores. Per il Belgio è addirittura tripletta, dato che alle spalle del figlio del Cannibale di Baal sono arrivati Lennert Belmans, secondo, ed Emiel Verstrynge, terzo. Solo quarto il padrone di casa Dario Lillo, il quale è caduto nel finale mentre si stava giocando il bronzo con Verstrynge. Migliore degli italiani Lorenzo Masciarelli, l’azzurro che ha saputo interpretare meglio una gara resa più dura del previsto dal terreno pesante, che è giunto 19°. CLICCA QUI ... oasport

SkySport : #Eriksen all’Inter, visite mediche a Milano: la giornata di oggi LIVE - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Juve Fiorentina in streaming: ecco come seguire la gara live: Juve Fiorentina in stream… - andrea_pecchia : #JuveFiorentina, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE #SerieATIM #DAZN #2febbraio -