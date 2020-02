LIVE Sci alpino, SuperG Rosa Khutor 2020 in DIRETTA: iniziata la gara, pettorali dopo il 10 per le azzurre (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DEL SuperGIGANTE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI GARMISCH ALLE 10.30 E 13.30 (DOMENICA 2 FEBBRAIO) 9.00 Iniziato il SuperG di Rosa Khutor, in gara l’austriaca Venier. 8.57 In gara non è presente l’americana Mikaela Shiffrin, leader della classifica di Coppa del Mondo di SuperG con 186 punti, +36 sulla svizzera Corinne Suter. Federica Brignone è quinta a 116, ma oggi tutto potrebbe rimescolarsi in assenza della fuoriclasse statunitense. 8.55 I pettorali di partenza delle italiane: 12 Francesca Marsaglia, 13 Federica Brignone, 14 Nicol Delago, 15 Sofia Goggia, 18 Elena Curtoni, 33 Verena Gasslitter, 43 Laura Pirovano, 44 Nadia Delago. 8.49 Per le nostre rappresentanti l’occasione è ghiotta, dato che mancheranno all’appello due rivali temibili come Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova che ... oasport

