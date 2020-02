LIVE Sci alpino, SuperG Rosa Khutor 2020 in DIRETTA: Brignone e Goggia, doppietta epica! Federica: “Ho tre pettorali rossi!” (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI FEDERICA Brignone DAVANTI A SOFIA Goggia LA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO FEMMINILE AGGIORNATA LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO DI SuperG: FEDERICA Brignone IN TESTA! FEDERICA Brignone FESTEGGIA: “IO PETTORALE ROSSO IN TRE SPECIALITA’ “ VIDEO: LA VITTORIA DI FEDERICA Brignone, CHE PENNELLATE IN SuperG! VIDEO: IL SECONDO POSTO DI SOFIA Goggia SCI alpino: LE 14 VITTORIE DI FEDERICA Brignone IN COPPA DEL MONDO FEDERICA Brignone SI GIOCA LE COPPE DEL MONDO DI SuperG E GIGANTE! LA SITUAZIONE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI GARMISCH ALLE 10.30 E 13.30 (DOMENICA 2 FEBBRAIO) 10.31 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Rimanete su OA Sport: troverete cronache, video, dichiarazioni, analisi, pagelle e tantissimo altro! Un saluto sportivo! 10.30 ... oasport

